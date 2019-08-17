Следы обуви, фантики от конфет и медведь обнаружены в радиусе пропажи пятилетней Зарины Авгоновой Происшествия

Зарина Авгонова Фото: ПСО Волонтер

Поисковики, задействованные в розыске пропавшей в Нижегородской области пятилетней Зарины Авгоновой, обнаружили при первичном «прочесывании» расположенного рядом с поселком леса следы обуви с каблуком, фантики от конфет, а также следы диких зверей. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

При этом в центре напомнили, что на девочке во время пропажи были сапожки без каблуков.

Также в центре добавили, что в радиусе поиска обнаружен медведь.

Между тем, волонтеры отрядов, входящих в состав Национального центра, считают, что с Зариной в настоящее время не случилось самого страшного.

«Поиски длятся двое суток. За это время пройдено практически все вокруг. Судя по всем признакам, девочка, скорее всего, еще жива. Она передвигается. Надеемся, что найдем ее», — отметил руководитель рязанского отряда Национального центра «Мещера» Алексей Шуйчиков.

Напомним, что Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Девочка, предположительно, ушла в лес.

Поданным на 20 августа в поисках ребенка задействовано более 800 человек: сотрудники служб экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Также привлечена водолазная группа, которая ведет обследование близлежащих водоемов.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Курсируют два беспилотных летательных аппарата, оборудованных тепловизорами. Проводится обследование лесополосы с воздуха. Также в поисках задействованы два вертолета (Робинсон и Еврокоптер) от вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел».

По факту пропажи ребёнка следователи возбудили уголовное дело.