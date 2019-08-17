Более 800 человек ищут пятилетнюю Зарину Авгонову Происшествия

Фото: ПСГ "Рысь"

Более 800 человек ищут пятилетнюю Зарину Авгонову. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, на поиски ребенка привлечены все службы экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники, 7 собак.

Также привлечена водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда (ПРПСО) МЧС России. Проводится обследование дна близлежащих водоемов.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Курсируют два беспилотных летательных аппарата, оборудованных тепловизорами. Проводится обследование лесополосы с воздуха. Также в поисках задействованы два вертолета (Робинсон и Еврокоптер) от вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".

Полицейские тоже привлекли дополнительные силы.

В поисках участвуют: личный состав из 12 органов внутренних дел Нижегородской области, областного главка полиции и УМВД России по Нижнему Новгороду, Центра кинологической службы регионального ГУ МВД России, УВДТ, 150 волонтеров из поисково-спасательных отрядов, сотрудники МЧС, СУ СК России по Нижегородской области, военнослужащие Росгвардии, лесники, охотники и местные жители. При поисковых мероприятиях используются беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты.

СУ СК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело.

Зарина пропала, уйдя из дома в лес около 14:00 18 августа. Пользователи соцсети в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" предположили, что девочка пошла в лес вслед за бабушкой. К волонтерам ближе к ночи присоединились бойцы Росгвардии.

Напомним, что в Нижегородской области больше года ищут 9-летнюю Машу Люлину. Ребенка не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка также вышла на прогулку около дома.

Также больше года назад пропала 13-летняя Мария Ложкарева. Девочка 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

В конце июля поиск Маши Ложкаревой усилили по просьбе следственных органов.