"Врач" похитила у нижегородской пенсионерки 1,5 млн рублей Происшествия

"Врач" похитила у нижегородской пенсионерки 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленница проникла в квартиру к 91-летней жительнице Советского района и похитила деньги. Бабушка рассказала, что к ней домой пришла женщина средних лет и представилась врачом. Доверчивая пенсионерка впустила незнакомку, после ухода которой из квартиры пропало 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража).

Напомним, на прошлой неделе полицейские задержали мошенницу, похищавшую деньги у пожилых нижегородцев. Известно, что она причастна к нескольким преступлениям.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Также полицейские задержали похитителя на Бору "по горячим следам": мужчина может быть причастен к другим преступлениям.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области