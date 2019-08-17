Последние новости рубрики Происшествия
21 августа 2019 13:19  [81] "Врач" похитила у нижегородской пенсионерки 1,5 млн рублей
21 августа 2019 00:01  [8964] Следы обуви, фантики от конфет и медведь обнаружены в радиусе пропажи пятилетней Зарины Авгоновой
20 августа 2019 16:25  [260] Кишечная палочка в твороге и молоке: Россельхознадзор проверил медучреждение на Бору
20 августа 2019 15:38  [472] Останки пропавшего в апреле Павла Морева нашли в гаражном кооперативе в Нижегородской области
20 августа 2019 14:10  [732] Нижегородский боксер убил оскорбившего его дочь мужчину
20 августа 2019 13:49  [1193] Более 800 человек ищут пятилетнюю Зарину Авгонову
20 августа 2019 13:15  [172] Нижегородка получила 5 лет колонии за разбой в отношении старушки
20 августа 2019 12:24  [274] Нижегородец сломал позвоночник на производстве Knauf в Дзержинске
19 августа 2019 16:17  [521] Молодой мужчина на мотоцикле погиб под колесами автомобиля Honda в Городецком районе
19 августа 2019 16:06  [662] Пассажирка автомобиля Honda погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП под Кстово
Происшествия

"Врач" похитила у нижегородской пенсионерки 1,5 млн рублей

21 августа 2019 13:19  [81] Происшествия

"Врач" похитила у нижегородской пенсионерки 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Злоумышленница проникла в квартиру к 91-летней жительнице Советского района и похитила деньги. Бабушка рассказала, что к ней домой пришла женщина средних лет и представилась врачом. Доверчивая пенсионерка впустила незнакомку, после ухода которой из квартиры пропало 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража).

Напомним, на прошлой неделе полицейские задержали мошенницу, похищавшую деньги у пожилых нижегородцев. Известно, что она причастна к нескольким преступлениям.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области 

Также полицейские задержали похитителя на Бору "по горячим следам": мужчина может быть причастен к другим преступлениям.

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph