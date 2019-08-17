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Общество

Нижегородцы ловили кролика на Молитовском мосту

21 августа 2019 14:19  [34] Общество

Нижегородцы ловили кролика на Молитовском мосту. Об этом сообщает телекомпания "Волга" 21 августа 2019 года.

Прямо посередине переправы бегал кролик. Животное было сильно напугано. Чудом автомобилисты его не сбили. По версии водителей, кролик выпал из чьей то машины.

В итоге кролика поймали и увезли в ветеринарную клинику.

Напомним, что в мае в нижегородском лесу удалось сфотографировать целующихся ёжиков. 

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