Прокуроры вновь обязали "ГУАД" НО отремонтировать дороги Общество

Прокуроры вновь обязали "Главное управление автомобильных дорог" Нижегородской области ("ГУАД" НО) отремонтировать дороги.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в суд направлено заявление об обязании государственного учреждения провести ремонт автодорог областного значения: Каменки – Пруды, Букино – Выползово, подъезд к д.Выползово от автомобильной дороги Богородск – Афанасьево – Куликово, Богородск – Афанасьево – Куликово от Богородска. Они находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и требуют проведения капитального ремонта.

В связи с непринятием мер, направленных на устранение выявленных нарушений, в том числе по включению дорог в план ремонта на 2019 год, городской прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании учреждения выполнить ремонт дорог областного значения, которое находится на рассмотрении. Руководителю "ГУАД" НО внесено представление.

Отметим, что в июле также было внесено из-за большого износа дорог в Бутурлинском районе. Местами износ составляет 95 %.

Кроме того, в конце июня прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении руководителя "ГУАД" НО. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с незаконным отказом юридическому лицу от заключения контракта на содержание автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 млн рублей.