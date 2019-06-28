Прокуратура возбудила уголовное дело на руководителя "ГУАД" НО Происшествия

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении руководителя областного учреждения "Главное управление автомобильных дорог" (ГКУ НО "ГУАД"). Как сообщили в прокуратуре региона, ранее совместно с УФСБ России по Нижегородской области была проведена проверка соблюдения законодательства при заключении управлением контрактов на содержание дорог.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с незаконным отказом юридическому лицу от заключения контракта на содержание автомобильных дорог одного из муниципальных районов области на сумму более 68 млн. рублей.

Так, в октябре 2018 года общество подало заявку на участие в аукционе, которая была признана соответствующей требованиям федерального законодательства и документации об аукционе. Победителю закупки был направлен проект контракта. Однако в его заключении отказано по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии.

Установлено, что решение об отказе принято по надуманным основаниям, поскольку банковская гарантия соответствовала нормам закона и требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки.

Более того, ранее и в последующем ГКУ НО "ГУАД" принимались в качестве надлежащего обеспечения аналогичные по содержанию банковские гарантии, которые препятствием к заключению государственных контрактов не являлись.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, на сайте ГКУ НО "ГУАД" указано, что директором управления является Денис Цветков.

СПРАВКА:

Основными целями деятельности Главного управления автомобильных дорог являются: развитие сети автомобильных дорог общего пользования, содержание и ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств на территории Нижегородской области.