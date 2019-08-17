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Общество

Жители Дзержинска обнаружили болото химикатов рядом с городом

25 августа 2019 18:26  [247] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Жители Дзержинска обнаружили болото химикатов. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте 25 августа 2019 года.

"Вот такое болото каких-то химикатов нашли местные жители в лесу рядом с улицей Науки", - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти рассчитывают получить от федерации средства на ликвидацию шести свалок промотходов. Речь идет о свалке промышленных отходов в Павлове, мазутохранилищае открытого типа, прудах-накопителях кислых гудронов и полигоне промышленных отходов в Балахнинском районе, свалке промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске и хранилище кислых гудронов у пос. Лесная поляна в Нижнем Новгороде.

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