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Бизнес

Нижегородский круглосуточный бар закрыт по решению суда

26 августа 2019 10:47  [184] Бизнес

Нижегородский круглосуточный бар закрыт по решению суда. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 26 августа 2019 года.

При проведении внеплановой проверки предприятия общественного питания "ALKO&BEER MARKET 24 BAR" ООО "МАРС" (г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 119, пом. П1) на основании поступившего обращения сотрудниками управления выявлено нарушение санитарных правил СанПиН. В частности, прием и загрузка пищевых продуктов осуществляется со стороны жилого дома, где расположены окна квартир, загрузочные помещения отсутствуют; помещение не оборудовано туалетами и раковинами для мытья рук посетителей.

Сотрудники управления обратились в суд, по решению которого 20 августа ООО "МАРС" привлечено к административной ответственности, сам бар закрыт на 90 суток.

Ранее суд оштрафовал ИП по факту отравления в загородном клубе Дзержинска "Ранчо 636" после проверки Роспотребнадзора. Штраф составил 41 тысячу рублей.

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