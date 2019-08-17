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Общество

Ремонт трамвайных путей на Мызе и Окском съезде планируется осуществить до конца года

26 августа 2019 12:09  [148] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода планирует до конца текущего года осуществить капитальный ремонт трамвайных путей в кольце Мызы, а также на прямом и кривом участке Окского съезда. Как сообщает пресс-служба администрации города, такую информацию озвучила и.о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, директор городского департамента транспорта Елена Лекомцева.

Помимо этого, в планах гор администрации — капитальный ремонт трамвайных путей в кривой у троллейбусного депо №3 и на участке на железобетонных шпалах по улице Коминтерна.

"Если останутся дополнительные средства, то они также будут направлены на ремонт путей", – приводит пресс-служба слова Елены Лекомцевой.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в городе отремонтировано шесть участков трамвайных путей — на улице Надежды Сусловой, Тимирязева, Пушкина у остановки "Артельная", в кольце улицы Игарской, пути на кривой Сормовского шоссе у остановки "Новое Сормово", а также заменены стрелки на узле "Нартова".

Напомним, что в ноябре 2018 года Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе 11 трамвайных вагонов. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс" в мае этого года.

В апреле 2019 года Елена Лекомцева на заседании профильной комиссии городской Думы заявила, что к отправке в Нижний Новгород готовится вторая партия московских трамваев, состоящая из 10 вагонов.

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