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Общество

Свалку в Богородске ликвидируют через три года: мусор свозили с 1965 года

26 августа 2019 13:35  [96] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Свалку в Богородске ликвидируют через три года. Об этом стало известно после выездного совещания министра экологии Нижегородской области Дениса Егорова.

Масштабы свалки: мусор на южную окраину Богородска возили с 1965 по 2015 годы. Площадь свалки составляет 42,5 га. Ликвидация данного объекта включена в нацпроект "Экология".

"Одна из основных задач, которая стоит перед нами в рамках нацпроекта, это ликвидация на территории региона всех несанкционированных свалок в границах городов. Что касается богородского объекта, то сейчас мы готовимся к объявлению аукциона на разработку проектно-сметной документации. Она будет готова в 2020 году. Сама же ликвидация объекта должна быть завершена к 2023 году", - сказал Денис Егоров.

Другие свалки региона: всего до 2024 года согласно паспорту федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в Нижегородской области планируется ликвидировать минимум 7 крупных свалок, расположенных в черте городов.

Также по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из бюджета Нижегородской области в этом году муниципалитетам выделено дополнительно 100 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

"На данный момент министерство экологии региона завершает составление перечня всех несанкционированных свалок области. После его утверждения и проведения обследования муниципалитеты смогут подать заявку на получение субсидии из бюджета на ликвидацию незаконных мест складирования отходов", - отметил Глеб Никитин.

В августе этого года в Богородском районе также обнаружили незаконную свалку старых шин и металлических емкостей, где находились отходы после очистки трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

Также, в районе д. Комарово Богородского района сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявили несанкционированные свалки отходов ТБО на землях сельскохозяйственного назначения. Участки арендует АО "Учхоз".

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