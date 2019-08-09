Последние новости рубрики Общество
13 августа 2019 09:54  [48] "Горячая линия" по соблюдению закона о тишине пройдет в Нижнем Новгороде 14 августа
13 августа 2019 09:42  [52] Свалку на месте сельхозземель обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Богородском районе
12 августа 2019 19:19  [461] Нижний сегодня: главные события дня
12 августа 2019 18:51  [256] Новая асфальтобетонная установка Teltomat 160 начала работать в Нижегородской области
12 августа 2019 18:36  [151] Почти треть высаженных в 2019 году лесов будет создана из генетически улучшенных семян
12 августа 2019 17:44  [235] Открытие скейт-парка после капитального ремонта состоялось в Кстове
12 августа 2019 17:18  [223] "Отправляя отходы на переработку, а не на захоронение, мы достигаем целей нацпроекта "Экология", - Андрей Харин
12 августа 2019 16:41  [252] "Улучшение жилищных условий" в Нижегородской области: условия и сроки программы
12 августа 2019 14:46  [265] "Соревнования водителей позволили "Теплоэнерго" экономить топливо и оптимизировать загрузку автотранспорта", - Илья Халтурин
12 августа 2019 13:43  [215] Нижегородский общественный транспорт будет ходить через Похвалинский съезд в День города
Общество

Свалку на месте сельхозземель обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Богородском районе

13 августа 2019 09:42  [52] Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Свалку на месте сельхозземель обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Богородском районе

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели рейды по земельным участкам сельскохозяйственного назначения в районе д. Комарово в Богородском районе, принадлежащих на праве аренды АО "Учхоз". На всех земельных участках выявлены несанкционированные свалки отходов ТБО.

В адрес АО "Учхоз" ранее было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, также было предложено в срок до 1 августа ликвидировать свалку. Однако, этого сделано не было.

Таким образом, будут применены меры административного воздействия в максимальном объеме, пояснили в управлении.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту загрязнения окружающей среды из-за токсичной свалки в Павловском районе. Кроме того, недавно неизвестные раскопали законсервированную свалку отходов на Бору.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph