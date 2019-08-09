Свалку на месте сельхозземель обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Богородском районе Общество

Фото: управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл

Свалку на месте сельхозземель обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Богородском районе

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели рейды по земельным участкам сельскохозяйственного назначения в районе д. Комарово в Богородском районе, принадлежащих на праве аренды АО "Учхоз". На всех земельных участках выявлены несанкционированные свалки отходов ТБО.

В адрес АО "Учхоз" ранее было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, также было предложено в срок до 1 августа ликвидировать свалку. Однако, этого сделано не было.

Таким образом, будут применены меры административного воздействия в максимальном объеме, пояснили в управлении.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту загрязнения окружающей среды из-за токсичной свалки в Павловском районе. Кроме того, недавно неизвестные раскопали законсервированную свалку отходов на Бору.