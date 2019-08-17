Отклонения зафиксированы в ходе ремонта дорог в Арзамасском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Отклонения зафиксированы в ходе ремонта дорог в Арзамасском районе. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов в ходе выездной проверки 26 августа 2019 года.

В частности, на участке работ вопросы вызвало качество щебня, используемого при отсыпке обочин, и соблюдение технологии при укладке выравнивающего слоя.

"Все работы, по которым были зафиксированы отклонения, будут переделаны за счет подрядной организации. Эта практика у нас используется уже не первый год. Только в этом году объем переустроенного покрытия составляет около 30 тысяч квадратных метров. Каждая подрядная организация предупреждена о недопустимости отклонения от нормативных документов и о том, что работы необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией по укладке асфальто-бетонной смеси", - сказал Сергей Морозов.

В целом объем ремонтной кампании по национальному проекту "Безопасные

и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области увеличен до 763 км из-за экономии по результатам конкурсных процедур (изначально было 745 км). Средства направят на ремонт шести допучастков: два из них находятся в районах области, три – в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске.

На сегодняшний день работы по укладке асфальтового покрытия в рамках национального проекта в регионе выполнены на площади более 2,5 млн кв метров, что составляет около 65% от запланированных объемов. Согласно контрактам, асфальтовые работы должны быть завершены в сентябре 2019 года.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина идет работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года. В сентябре планируется провести аукционы на заключение государственных контрактов. Контракты планируется заключить до конца 2019 года. Все в соответствии с указами президента.

Ранее дорогу в Первомайском районе отремонтировали по ресурсосберегающей технологии.