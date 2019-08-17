"Пожар на "Красном Сормово", по предварительным данным, произошел из-за нарушения техники безопасности", - Глеб Никитин Происшествия

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал итоги выездного совещания, которое состоялось после ЧП на заводе "Красное Сормово", где погибли два человека.

"Сегодня утром на заводе "Красное Сормово" на корабле произошло чрезвычайное происшествие – возгорание ориентировочно в 8:20 утра. Уже в 8:30 были пожарные расчёты и скорая помощь на объекте. В кратчайшие сроки пожар был локализован, к сожалению – двое погибших. Один пострадавший. Он доставлен в медицинское учреждение в кратчайшие сроки, сейчас врачи борются за его жизнь", - напомнил Глеб Никитин.

"Возбуждено уголовное дело, будет проведено расследование: как внутреннее расследование комиссии, которая организована заводоуправлением, так и следственных органов. По предварительным данным можно сказать, что это нарушение техники безопасности", - пояснил губернатор.

"Главное, чтобы руководство завода и других предприятий сделали из этого соответствующие выводы", - подчеркнул он.

"Хочу отдельно выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавшего. Мы будем следить за ситуацией, держать на контроле расследование. Правительством Нижегородской области и руководством завода будет оказана помощь и поддержка семьям жертв этой трагедии", - подытожил глава региона.

Напомним, что по данным пресс-службы завода, сегодня утром загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. В региональном ГУ МЧС добавили, что на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горел кабель на площади 5 кв.м.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил министерству здравоохранения области оказать всю необходимую помощь пострадавшему, а министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему.

На предприятии сообщили, что от завода семьям погибших и пострадавшему также выплатят компенсации.