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Общество

Новые автобусы поступили в МУП Дзержинска

28 августа 2019 14:07  [41] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Новые автобусы поступили в МУП "Экспресс" Дзержинска. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пассажирский автопарк обновился на 20 единиц. Работы велись по поручению главы Дзержинска Ивана Носкова.

В администрации отметили, что новые автобусы группы ГАЗ "Вектор NEXT" оснащены системами отопления и кондиционирования, цифровым тахографом, системой ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках и электронные табло.

На данный момент ведутся все необходимые технические процедуры по регистрации и страхованию транспорта. Новые автобусы должны выйти в рейс в ближайшие дни.

В августе 2019 года был заключён муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) между администрацией города Дзержинска и Сбербанком.

В начале августа 11 новых автобусов поступили в МУП "Арзамаспассажиравтотранс". Это первая партия из 17 машин разной вместимости. В сентябре в Арзамас придет вторая партия автобусов – шесть КАВЗов (Курганский автобусный завод) большой вместимости, работающих на газомоторном топливе.

Также сервис "Яндекс.Транспорт" по отслеживанию общественного транспорта в режиме online начал работать в начале августа в Арзамасе, Дзержинске и на Бору.

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