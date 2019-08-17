Нижегородский земельный совет одобрил 12 заявок на выделение земельных участков

Нижегородский земельный совет одобрил 12 из 21 заявок на выделение земельных участков. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 28 августа 2019 года.

Так, одобрены заявки МКУ "УКС Богородского муниципального района" на предоставление участков под строительство в п.Новинки Богородского района детского сада на 320 мест и школы на 1,5 тысячи мест.

"Сегодня появилась стабильная позитивная динамика в достройке проблемных объектов КГ "Квартстрой". По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы активно оживляем эту территорию, наполняем ее социальной инфраструктурой", - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Также, по согласованию с министерством строительства РФ было одобрено выделение трех земельных участков на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде в качестве компенсации АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" за достройку ЖК "Университетский". Там планируется возвести семь многоквартирных жилых домов (объем инвестиций составляет 4,6 млрд рублей).

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.