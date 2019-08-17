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Общество

Земельные участки для детсада и школы выделили в ЖК "Новинки Smart City"

28 августа 2019 14:01  [58] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет по земельным и имущественных отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 28 августа 2019 года одобрил выделение земельных участков на территории ЖК "Новинки Smart City" для строительства детского сада и школы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании совета.

Детский сад на 320 мест разместится на участке площадью 12,3 тысячи кв.м., школа на 1500 мест займет участок площадью 29,3 тысячи кв.м. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта "Жилье" на 2020 год. Также возведение объектов предусмотрено госпрограммой по развитию ЖК "Новинки Smart City".

Стоимость строительства детского сада оценивается в 347,7 млн рублей, инвестиции в строительство школы составят и 1,1 млрд рублей.

Напомним, что для ЖК "Новинки Smart City", который долгое время оставался проблемным долгостроем, а застройщик был признан банкротом, нашли нового застройщика. Это право получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

В настоящее время новый застройщик приступил к работам. Планируется, что первые долгострои в ЖК "Новинки Smart City" введут в эксплуатацию в октябре текущего года. Первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить жилой комплекс — в 2021 году.

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