Инвестиции в производство: новый цех открыли на заводе "Пластик" в Дзержинске Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Новый цех открыли в Дзержинском производственном объединении (ДПО) "Пластик". Глава региона Глеб Никитин вместе с мэром Дзержинска Иваном Носковым и генеральным директором ДПО "Пластик" Юрием Караваевым дал старт первому пробному запуску производства высоконагруженных стеклопластиковых труб 28 августа 2019 года.

Объем инвестиций: инвестиции составили 500 млн рублей. Объем субсидии, предоставленной Минпромторгом России, составил 152 млн рублей.

Будет создано 107 рабочих мест. Цех будет серийно производить до 15 км в год высокопрочных армированных труб большого диаметра.

Таким образом, продукция может использоваться для магистральных трубопроводов, для наружных канализационных сетей, для тепловых сетей, для систем водоснабжения, для трубопроводов по транспортировке нефтепродуктов, технической воды, агрессивных растворов химических соединений.

"Открытие нового производства на заводе "Пластик" - важный и очень серьёзный инвестиционный проект. Высоконагруженные стеклопластиковые трубы, которые здесь будут выпускать, востребованы не только на российском, но и на зарубежном рынке. Высокий спрос на изделия этой категории объясняется их широким спектром применения - как в промышленном, так и жилищно-коммунальном строительстве", - сказал Глеб Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

Новые производственные линии: завод также приступил к реализации еще одного проекта по организации автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов.

"Объём инвестиций по этому проекту составляет более 1,5 миллиардов рублей. Уверен, эти проекты станут отправной точкой в создании широкого ассортимента композитных изделий для отечественного и зарубежного рынков. И, следовательно, новым этапом развития компании "Пластик", - добавил Глеб Никитин.

Господдержка: правительство области со своей стороны оказало поддержку предприятию в получении льготного займа российского Фонда развития промышленности в размере 500 млн рублей.

Предприятие "Пластик" принимает участие в реализуемых на федеральном уровне мероприятиях по развитию производства композиционных материалов и изделий из них, в том числе – в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости".

Фото: Кирилл Мартынов

Нацпроект "Производительность труда" в Нижегородской области

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