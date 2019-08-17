Долги нижегородского роддома № 1 по госконтрактам превысили 1 млн рублей Экономика

Долги нижегородского роддома № 1 по госконтрактам превысили 1 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 августа 2019 года, приняты меры к погашению задолженности.

Проверкой установлено, что роддом имеет долги по исполненным госконтрактам по поставке товаров перед шестью поставщиками на общую сумму 1 млн 50 тысяч рублей.

По результатам проверки главному врачу учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

В настоящее время приняты меры к частичному погашению задолженности на сумму 130 тысяч рублей.

Окончательное устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.



Ранее, администрация Кстовского района погасила долг в сумме более 4 млн рублей перед подрядчиком по строительству детсада.