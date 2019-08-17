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Общество

Автопарк Дзержинска пополнится еще 46 новыми автобусами

29 августа 2019 16:08  [56] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Автопарк Дзержинска пополнится еще 46 новыми автобусами. Накануне, 28 августа 2019 года, 20 новых автобусов поступили в МУП "Экспресс" Дзержинска.

Новые автобусы группы ГАЗ "Вектор NEXT" оснащены системами отопления и кондиционирования, цифровым тахографом, системой ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями и пандусом для маломобильных пассажиров. Есть специальные места и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются системы оповещения об остановках и электронные табло.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Дзержинске провел выездное совещание по вопросам обновления подвижного состава муниципального транспорта. Он сообщил, что в этом и следующем году всего будет поставлено 66 автобусов, включая первую партию из 20 единиц.

"39 - это автобусы средней вместимости с заниженным полом, а 13 - большие автобусы с низким полом. Это очень важно для пожилых людей, мам с колясками и маломобильных жителей. В следующем году парк пополнят еще 14 машин. 200 автобусов будет закуплено в Нижнем Новгороде", - добавил Глеб Никитин. Как отметил глава региона, модернизация проводится в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

"Хотелось бы поблагодарить коллег из правительства региона за выделение средств и разработку такой программы. Востребованным будет каждый автобус", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Новые автобусы должны выйти в рейс уже в ближайшие дни. За последние лет 10 это первое масштабное приобретение для МУПа.

Напомним, в начале августа 11 новых автобусов поступили в МУП "Арзамаспассажиравтотранс". Это первая партия из 17 машин разной вместимости. В сентябре в Арзамас придет вторая партия автобусов – шесть КАВЗов (Курганский автобусный завод) большой вместимости, работающих на газомоторном топливе.

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