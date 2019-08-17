"Период жизни от первой школьной линейки до получения диплома – важнейший для каждого человека", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем знаний. Отметим, что в этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому торжественные линейки организованы 2 сентября.



"Ощущение ответственности от начала учебного года, радость от встречи с друзьями и знакомыми, чувство общего дела и интереса к новой информации – все это непременные составляющие первого праздника осени. Период жизни от первой школьной линейки до получения диплома – важнейший для каждого человека и мне хочется пожелать удачи всем, кто идет по этому пути!



Школы Нижегородской области вновь открывают двери для учеников. Сделать так, чтобы эти ребята смогли получить максимально качественное образование – важнейшая задача государства. Для этого в стране запущен профильный национальный проект. Активно в его реализации участвует Нижегородская область. В регионе строятся новые школы, создаются современные образовательные пространства, запускаются стационарные и мобильные "Кванториумы"… Уверен, что эти возможности сделают получение знаний еще более приятным и эффективным!" – отмечается в поздравлении.

Напомним, нижегородские мобильные "Кванториумы" хотят купить семь регионов РФ.