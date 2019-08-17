Участок дороги в Княгининском районе отремонтируют до конца октября Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Участок дороги "Лысково – Княгинино" в Княгининском районе отремонтируют до конца октября. Объект был включен в программу ремонта по нацпроекту раньше срока благодаря экономии, образовавшейся по итогам проведения конкурсов, сообщили в пресс-службе правительства региона 30 августа 2019 года.

Проблемный участок: ремонт наиболее аварийных участков этой дороги начнется в этом году, а пока общественные контролеры национального проекта вместе со специалистами "Главного управления автомобильных дорог" оценили состояние дороги, измерили колейность асфальтового полотна и глубину ям. Все эти параметры сейчас не соответствуют ГОСТу.

"Дорога в плачевном состоянии. А по ней ежедневно люди ездят из Княгинино в Лысково на работу, из соседних деревень возят школьников, также это прямой выезд на федеральную трассу М-7 "Волга". Мы писали жалобы на эту дорогу и, конечно, очень рады, что ее отремонтируют уже в этом году", - отметил общественный контролер от Княгининского района Александр Костров.

Сроки работ: контракт с подрядной организацией планируется заключить в сентябре. До 31 октября дорожникам предстоит отремонтировать здесь четыре участка общей протяженностью 6,3 км. Гарантия на работы составит пять лет.

Промежуточные итоги: на сегодняшний день уже выполнены и приняты работы на 76 объектах общей протяженностью более 354 км в Ардатовском, Кстовском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, а также в Дзержинске и на Бору.

На что пойдет экономия: в результате торгов в этом году удалось сэкономить 200,4 млн рублей. В ремонтную программу нацпроекта включено дополнительно шесть объектов, общая протяженность ремонта увеличена на 18,5 км (с 745 км до 763 км). Два из шести дополнительных участков находятся в районах области, три – в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске.

Напомним, отклонения зафиксированы в ходе ремонта дорог в Арзамасском районе.