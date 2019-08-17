Альфа-Банк и "Руслайн" подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Альфа-Банк и авиакомпания "Руслайн" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подписание документа состоялось 30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона. Стороны выразили заинтересованность в установлении долговременных партнерских отношений.

"Альфа-Банк на протяжении многих лет является надежным партнером авиационной отрасли, работая с такими клиентами как Аэрофлот и S7. Мы рады использовать накопленную отраслевую экспертизу для реализации финансовых потребностей авиакомпании "РусЛайн". Альфа-Банк готов оказывать всестороннюю поддержку как в рамках текущей деятельности авиакомпании, так и для реализации инвестиционных проектов", - сказал директор блока "Средний бизнес", член правления Альфа-Банка Владимир Воейков.



"Мы благодарим Альфа-Банк за открытость и оперативное принятие решений, а также рассчитываем на длительное взаимовыгодное сотрудничество", - добавил генеральный директор АО АК "РусЛайн" Александр Городилов.