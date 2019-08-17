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Происшествия

Суд обязал "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обезвредить оставшиеся после взрывов 1 июня бомбы

31 августа 2019 12:35  [41] Происшествия

Суд обязал "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обезвредить оставшиеся после взрывов 1 июня бомбы. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда Нижегородской области.

В частности, иск о понуждении к этому подал областной прокурор Вадим Антипов, т. к. было установлено, что после взрывов, произошедших на предприятии 1 июня, до настоящего времени так и не осуществлены обезвреживание неразорвавшихся авиабомб и транспортировка взрывчатых материалов с опасных территорий.

Надзорный орган требует обезвреживания либо транспортировки в целях последующего уничтожения, либо уничтожения неразорвавшихся авиабомб и взрывчатых веществ. При этом на период ликвидации последствий ЧП должен быть организован пропускной режим и исключён доступ не задействованных в этом лиц.

Согласно информации, Вадим Антипов лично участвовал в заседании суда.

В итоге, решением Дзержинского городского суда АО "ГосНИИ "Кристалл" обязано провести соответствующие мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что предприятию дано на реализацию этих мероприятий два месяца со дня вступления в законную силу решения суда.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" выделит 1,5 млрд рублей на восстановление ГосНИИ "Кристалл".

Напомним, 1 июня на производственной площадке АО "ГосНИИ "Кристалл" произошли несколько взрывов,было разрушено пять зданий.

Кроме этого, ударной волной и вторичными поражающими элементами, по данным прокуратуры, было повреждено 119 зданий производственного, административного, складского и вспомогательного назначения, эстакады и коммуникации предприятия. В частности, нанесены повреждения производственно-складским сооружениям ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", АО "ГосНИИмаш", зданиям и строениям муниципальной инфраструктуры и частной собственности города (преимущественно остекление).

Позже стало известно, почему произошел пожар: при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя произошло возгорание с последующим взрывом.

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