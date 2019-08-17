Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся Нижегородской духовной семинарии 1 сентября. Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся Нижегородской духовной семинарии 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, торжественное собрание прошло под председательством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

"Нижегородскую область невозможно представить без церквей, монастырей и конечно, без семинарии. Это уникальное заведение, история которого неразрывно связана с историей Нижнего Новгорода. Семинария была основана в 1721 году, когда Нижнему Новгороду было 500 лет. В 2021 году будем отмечать не только 800-летие города, но и 300-летие семинарии", - подчеркнул Глеб Никитин.

В приветственном слове губернатор отметил важность качественного образования для священнослужителей. "Любое образование – это работа над собой, но путь духовного служения – особая задача, особая ответственность. По сути, вы не просто получаете знания, образование, а стоите на пути духовного становления и постоянного самосовершенствования. В нашем мире чем более священнослужитель образован и эрудирован, тем лучше может он формировать авторитет такого важнейшего общественного института, как православная церковь и церковь вообще. От вас во многом зависит, каким будет наше общество", - добавил глава региона.