Еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде 1 сентября. Об этом сообщил глава города Владимир Панов в соцсети Facebook.

Когда состоится официальное открытие фонтана, Владимир Панов не сообщает, но 25 августа мэр говорил, что открытие объекта "уже на подходе".

Протестированный фонтан, площадью 216 кв. м., находится на бульваре Авиастроителей в Московском районе.

"Сухими" называют фонтаны со спрятанной под решетку нишей бассейна. По решетке можно ходить, а вверх из нее выстреливают струи воды.

Напомним, первый сухой фонтан открыли в сквере Грабина 1 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что I очередь бульвара Авиастроителей благоустраивают в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Главной идей проекта стало развитие авиационной тематики. Основной композиционной осью бульвара будет широкая пешеходная дорожка с подсветкой, имитирующая взлетную полосу. Кроме того, планируется реконструкция монумента с истребителем и декоративное освещение аллеи.