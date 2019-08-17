Пятилетний мальчик-пассажир ВАЗа попал в больницу после ДТП в Богородском районе

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Пятилетнего мальчика-пассажира ВАЗа госпитализировали после ДТП в Богородском районе Нижегородской области 1 сентября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.
ДТП произошло в 14:25 на 412 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, когда 33-летний водитель ВАЗа при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Ford.
В результате пострадали находящийся в ВАЗе пятилетний мальчик и водитель этого автомобиля. Мужчину тоже пришлось госпитализировать с травмой головы.
Также травмы получила 25-летняя пассажирка Ford. Прибывшие медики поставили ей диагноз "Ушиб грудной клетки", доставили в больницу и, оказав первую медицинскую помощь, отпустили домой.
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