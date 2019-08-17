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Происшествия

Пятилетний мальчик-пассажир ВАЗа попал в больницу после ДТП в Богородском районе

02 сентября 2019 11:56  [52] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пятилетнего мальчика-пассажира ВАЗа госпитализировали после ДТП в Богородском районе Нижегородской области 1 сентября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло в 14:25 на 412 км автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, когда 33-летний водитель ВАЗа при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Ford.

В результате пострадали находящийся в ВАЗе пятилетний мальчик и водитель этого автомобиля. Мужчину тоже пришлось госпитализировать с травмой головы.

Также травмы получила 25-летняя пассажирка Ford. Прибывшие медики поставили ей диагноз "Ушиб грудной клетки", доставили в больницу и, оказав первую медицинскую помощь, отпустили домой.

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