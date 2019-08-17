Авариный дом по ул. Керченской в Нижнем Новгороде снесут Общество

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Авариный дом по ул. Керченской в Нижнем Новгороде снесут. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, у собственников дома № 9А по ул.Керченской изымут квартиры, также для муниципальных нужд будет изъят земельный участок под домом.

В течение 10 дней собственникам будет направлено соответствующее постановление. Далее проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд будет направлен в департамент строительства и капитального ремонта администрации.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация снесет аварийный дом № 8А по ул. Матросская в Ленинском районе по требованию прокуратуры.