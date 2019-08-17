Ни денег, ни товара: нижегородское предприятие перечислило более 10 млн рублей китайскому контрагенту Бизнес

Сотрудники Нижегородской таможни возбудили уголовное дело в отношении неустановленного должностного лица одного из производственных предприятий Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления 2 сентября 2019 года.

Предприятие в 2015 году перевело 189 480 $ (10 млн 809 тысяч рублей) в адрес контрагента в Китай в рамках внешнеторгового контракта. Предполагалось, что на эти деньги из Китая должен был поступить товар. Однако ни товара, ни денег в Россию так и не поступило.

Вместе с тем, представители предприятия не предприняли в течение срока исполнения обязательств по контракту никаких попыток возврата денежных средств. По данному факту 29 августа 2019 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации").

Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 200-500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что более 300 кг иностранного спортивного питания с ядовитыми веществами арестовали на границе ПФО.