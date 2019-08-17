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Общество

Росавиация выдала "Ижавиа" допуск к перевозкам из Нижнего Новгорода в Баку и Ереван

02 сентября 2019 16:49  [127] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Росавиация выдала "Ижавиа" допуск к перевозкам по маршрутам Нижний Новгород-Баку и Нижний Новгород-Ереван. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Авиакомпания получила разрешение осуществлять перелеты в эти регионы по два раза в неделю.

На сайте "Ижавиа" говорится, что основу воздушного парка компании составляют самолеты Як42.

Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, в настоящее время является акционерным обществом со 100%-ой долей акций, находящихся в собственности Удмуртской Республики.

Напомним, что до недавнего времени "Ижавиа" находилась под оперативном управлением нижегородской компании "Поможем", чьим генеральным директором и единственным сотрудником является один человек - Александр Синельников, который раньше занимал должность директора нижегородского аэропорта "Стригино".

Между тем, данная сделка противоречит законам "О естественных монополиях", "О защите конкуренции" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В связи с этим Приволжская транспортная прокуратура обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Ижавиа" управляющей организации ООО "Поможем" недействительной.

Арбитражный суда удовлетворил исковые требования прокуратуры.

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