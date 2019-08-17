Росавиация выдала "Ижавиа" допуск к перевозкам из Нижнего Новгорода в Баку и Ереван

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Росавиация выдала "Ижавиа" допуск к перевозкам по маршрутам Нижний Новгород-Баку и Нижний Новгород-Ереван. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Авиакомпания получила разрешение осуществлять перелеты в эти регионы по два раза в неделю.
На сайте "Ижавиа" говорится, что основу воздушного парка компании составляют самолеты Як42.
Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, в настоящее время является акционерным обществом со 100%-ой долей акций, находящихся в собственности Удмуртской Республики.
Напомним, что до недавнего времени "Ижавиа" находилась под оперативном управлением нижегородской компании "Поможем", чьим генеральным директором и единственным сотрудником является один человек - Александр Синельников, который раньше занимал должность директора нижегородского аэропорта "Стригино".
Между тем, данная сделка противоречит законам "О естественных монополиях", "О защите конкуренции" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
В связи с этим Приволжская транспортная прокуратура обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Ижавиа" управляющей организации ООО "Поможем" недействительной.
Арбитражный суда удовлетворил исковые требования прокуратуры.
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