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Бизнес

Нижегородец заработал 3,2 млн рублей на несуществующих турпутевках

03 сентября 2019 10:26  [68] Бизнес

Нижегородец заработал 3,2 млн рублей на несуществующих турпутевках. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 сентября 2019 года, в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, обманным путем завладевшего деньгами нижегородцев.

Он обвиняется в 3 преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, предприимчивый гражданин под чужим именем размещал в Интернете объявления о продаже туристических путевок в пансионаты, санатории и детские лагеря, расположенные на юге Российской Федерации.

Изготовив поддельные бланки туристических документов, он встречался с потерпевшими и, представляясь сотрудником Федеральной службы охраны или военнослужащим, убеждал их в подлинности документов, получая денежные средства в счет оплаты за приобретенные туры.

Кроме того, злоумышленник через одно из туристических агентств, руководство которого не было осведомлено о его преступных намерениях, реализовал аналогичные поддельные туристические путевки 45 клиентам агентства.

Общий ущерб от его действий составил более 3,2 млн рублей. Дело направлено в Нижегородский районный суд, обвиняемый находится под стражей.

Недавно полицейские задержали мошенницу, похищавшую деньги у пожилых нижегородцев.

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