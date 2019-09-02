Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 14,2 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 14,2 млрд рублей или на 19%. Об этом сообщает министерство финансов региона.

В начале 2019 года сумма госдолга области составляла 75,09 млрд рублей. Ведомство объясняет, что снижение государственных заимствований произошло за счет погашения кредитов коммерческих банков, а также из-за сокращения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

На 1 сентября сумма госдолга составляет 60,8 млрд рублей. В структуре долга большую часть — 66,9% составляют государственные ценные бумаги; еще 32,8% приходится на бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, а объем в 0,3% занимают государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 сентября текущего года в структуре госдолга отсутствуют.

В минфине добавили, что государственный долг области по сравнению с данными августа снизился на 2 млрд рублей.

Напомним, что госдолг Нижегородской области за 2018 год снизился на 1,2% по сравнению с 2017 годом.

На начало 2020 года государственный долг прогнозируется в объеме 75,05 млрд рублей. Эта сумма равна объему, который сложился в январе 2019 года и соответствует экономически безопасному уровню. Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.

Напомним также, что депутаты Законодательного собрания региона на заседании 29 августа внесли изменения в бюджет области на 2019 год, увеличив параметры бюджета на 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что область планирует в 2019 году разместить облигационный заем на 10 млрд рублей. Срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного зависят от ситуации на финансовых рынках капитала, как в стране, так и в мире.