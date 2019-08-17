Параметры нижегородского бюджета на 2019 год увеличены на 3,3 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Параметры бюджета Нижегородской области на 2019 год увеличены на 3,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Сегодня, 29 августа, депутаты областного парламента внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

С учетом изменений доходы и расход бюджета увеличены на 3,3 млрд рублей и составляют 174,8 млрд рублей и 185,7 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета увеличен на 4,3 млрд рублей — до 10,9 млрд рублей.

Налоговые доходы областного бюджета на 2019 год увеличены более чем на 2,5 млрд рублей. В частности, значительно выросли поступления налога на прибыль организаций: за январь-июль 2019 года по сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого года рост превысил 18,5%.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 1,27 млрд рублей. Эти дополнительные средства будут направлены на ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка (более 257 млн рублей); создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (около 250 млн рублей); создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садах (более 180 млн рублей); (государственную поддержку малого и среднего бизнеса, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также на поддержку молодежного предпринимательства (более 36 млн рублей); обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (более 80 млн рублей).

Дополнительные средства из областного бюджета в 2019 году планируется израсходовать на дорожное финансирование (более 876 млн рублей); увеличение резервного фонда правительства для оказания финансовой помощи муниципалитетам (580 млн рублей); обеспечение деятельности НКО "Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований" (200 млн рублей); ремонт муниципальных детских садов (более 86 млн рублей); изыскательские работы на вновь выявленных объектах накопленного экологического ущерба (более 40 млн рублей); разработку проектно-сметной документации для реконструкции Ивановского съезда от Ивановской до Дмитриевской башни (более 4,8 млн рублей); а также на разработку проектно-сметной документации для строительства надземного пешеходного перехода (моста) над Ивановским съездом для соединения территории смотровой площадки у мемориала "Вечный огонь" и Губернаторского сада (более 5 млн рублей).

"Налоговые доходы региона растут и превышают плановые показатели. Для нас это возможность выделить дополнительные средства на такие важные направления, как ремонт дорог, поддержка муниципалитетов, другие социально значимые вопросы. Кроме того, в область поступили целевые денежные средства из федерального бюджета", - сказал председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

"Ключевые темы – дороги, поддержка предпринимательства, социальная сфера. На 876 миллионов увеличена доходная часть Дорожного фонда. Эти средства пойдут на капитальный ремонт дорог. Также выделены средства на ремонт детских садов во всех районах области. Вместе с тем, сейчас разрабатываем программу капитального ремонта дошкольных учреждений. Такая же программа готовится и для медицинских учреждений. Сегодня же дополнительные средства выделены на закупку 11 тысяч единиц мебели для 57 больниц и поликлиник региона. Важным моментом стало и решение о выделении почти 100 млн рублей на субсидии муниципалитетам для поддержки малого и среднего бизнеса", - добавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что предыдущие изменения в бюджет региона вносились 27 июня текущего года.