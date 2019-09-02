Представитель минобороны получал в Нижнем Новгороде взятки, обеспечивая фирме гособоронзаказ Происшествия

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Уголовное дело возбудили в отношении представителя министерства обороны, которого подозревают в получении взятки на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

В этом преступлении подозревается капитан 2 ранга Вооруженных сил РФ, начальник 161 военного представительства минобороны РФ. В отношении него возбудили дело, предусмотренное п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Установлено, что военный в течение года каждый месяц получал взятки от генерального директора одной из нижегородских коммерческих организаций, которая выполняла гособоронзаказ.

Деятельность представителя минобороны пресекли в середине июля текущего года, когда он в очередной раз получал взятку в размере 155 тысяч рублей в собственном автомобиле. После того, как военному передали деньги, сотрудники регионального УФСБ арестовали представителя минобороны.