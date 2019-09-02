Экологическая экскурсия по деревьям-памятникам состоялась для нижегородских школьников Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Экологическая экскурсия по деревьям-памятникам состоялась для школьников Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На экскурсию отправились учащиеся нижегородского лицея №28, которым рассказали об истории уникальных деревьев, чем они необычны и почему их важно сохранить.

В частности, школьникам показали колючую ель, которая растет во дворе дома на улице Короленко, где жил писатель Максим Горький. Дерево высотой примерно 20 метров, ее возраст порядка 100 лет. Также ребятам рассказали о двух деревьях маньчжурского ореха на улице Новой. Они были посажены жителями дома в 1950 году небольшими саженцами.

Сейчас их высота выше 20 метров. Для Нижнего Новгорода эти деревья являются уникальными, потому что в основном они растут на Дальнем Востоке, в Корее и Китае. Там этот вид относится к реликтам Юго-Восточной Азии.

Ребятам показали и сибирскую лиственницу, возраст которой 100 лет. Последней точкой экскурсии стал 300 летний дуб. Предположительно, он является остатком тех дубрав, которые в прошлом росли по берегам Оки и Волги и были сведены при строительстве города.

"На территории Нижнего Новгорода находится 13 деревьев-памятников. Они расположены практически во всех районах города. Но больше всего их в Нижегородском районе. Отмечу, что на территории памятников природы запрещается мусорить, проводить земляные работы и разводить костры. Ну, и, конечно же, выкапывать или спиливать их. Об этом, в первую очередь, мы и рассказали школьникам", - сказал егерь ГБУ "Экология региона" Алексей Целоухов.

У деревьев к началу учебного года установили информационные аншлаги. На них размещена информация о самом дереве, примерный год посадки и какие работы запрещено рядом с ним проводить.

Экскурсия по деревьям-памятникам состоялась впервые, но такое мероприятие планируется сделать регулярным в рамках поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина об усилении в регионе работы по экологическому воспитанию.

О необходимости экологического воспитания молодежи Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология. Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.