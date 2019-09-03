Мигранты из Узбекистана работали на стройке в Нижнем Новгороде без разрешения Общество

Мигранты из Узбекистана работали на стройке в Нижнем Новгороде без разрешения. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 сентября 2019 года.

Установлено, что должностными лицами на строительном объекте в Приокском районе с октября 2018 года привлекались к трудовой деятельности 7 граждан Республики Узбекистан при отсутствии разрешения на работу.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении генерального директора коммерческой организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо патента).

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, гражданин Азербайджана заключил фиктивный брак, чтобы остаться в Нижегородской области.

Напомним также, что два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади.