Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, фигурантом уголовного дела стала ранее судимая нижегородка. Дама зарегистрировала в своей квартире в Канавине семь иностранцев, хотя знала, что у ней эти граждане проживать не будут.
В настоящее время 31-летняя гражданка находится под подпиской о невыезде.
Аналогичное противоправное деяние совершил 28-летний житель Ленинского района. Мужчина фиктивно прописал в своем жилье трех граждан стран ближнего зарубежья.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+