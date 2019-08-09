Последние новости рубрики Происшествия
11 августа 2019 09:48  [100] Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади
09 августа 2019 18:11  [432] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Городецком районе: пострадали стоящие на обочине люди
09 августа 2019 17:07  [381] "Нижегородпассажиравтотрансу" поставили некачественное топливо, причинив ущерб на 200 млн рублей
09 августа 2019 12:50  [351] Житель Чувашии, пытавшийся рыбачить в Нижегородской области, получил 2 года условно
09 августа 2019 12:23  [226] Подросток утонул в Вадском районе Нижегородской области, - СУ СК
09 августа 2019 11:22  [281] Нижегородские полицейские задержали похитителя 171 сотового телефона
09 августа 2019 10:53  [783] Нижегородец на легковушке врезался в толпу стоящих на обочине людей
09 августа 2019 10:24  [568] Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой в Лысковском районе
09 августа 2019 10:21  [712] Грузовик с ГСМ загорелся на трассе М-7 "Волга" 9 августа
08 августа 2019 16:33  [585] Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения окружающей среды из-за токсичной свалки в Павловском районе
Происшествия

Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади

11 августа 2019 09:48  [100] Происшествия

Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, фигурантом уголовного дела стала ранее судимая нижегородка. Дама зарегистрировала в своей квартире в Канавине семь иностранцев, хотя знала, что у ней эти граждане проживать не будут.

В настоящее время 31-летняя гражданка находится под подпиской о невыезде.

Аналогичное противоправное деяние совершил 28-летний житель Ленинского района. Мужчина фиктивно прописал в своем жилье трех граждан стран ближнего зарубежья.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph