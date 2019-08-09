Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади Происшествия

Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, фигурантом уголовного дела стала ранее судимая нижегородка. Дама зарегистрировала в своей квартире в Канавине семь иностранцев, хотя знала, что у ней эти граждане проживать не будут.

В настоящее время 31-летняя гражданка находится под подпиской о невыезде.

Аналогичное противоправное деяние совершил 28-летний житель Ленинского района. Мужчина фиктивно прописал в своем жилье трех граждан стран ближнего зарубежья.