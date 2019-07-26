Гражданин Азербайджана заключил фиктивный брак, чтобы остаться в Нижегородской области Общество

Гражданин Азербайджана заключил фиктивный брак, чтобы остаться в Нижегородской области. Как сообщили в региональной прокуратуре 1 августа 2019 года, решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме: брак признан фиктивным. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее было установлено, что во избежание выдворения из России, гражданин Азербайджанской Республики обратился к жительнице Богородского района с просьбой зарегистрировать брак.

Кроме того, для ускорения процедуры регистрации брака иностранный гражданин фиктивно установил отцовство над ее малолетней дочерью, в результате чего в день обращения их брак был зарегистрирован в отделе ЗАГСа, внесена актовая запись об отце несовершеннолетней.

Однако предусмотренные семейным законодательством обязанности родителя иностранный гражданин не исполнял, совместно с ребенком не проживал, материальной помощи не оказывал, а его действия были совершены в обход закона.

Напомним, предприимчивый нижегородец регистрировал в квартире мигрантов за тысячу рублей.