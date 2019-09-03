"Индия – один из самых перспективных международных партнеров Нижегородской области", - Глеб Никитин Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4 сентября 2019 года. Форум проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, и глав дипломатических миссий.

Индия-Нижегородская область

В ходе форума Глеб Никитин сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз и достиг 675 млн долл. Доля Индии в общем объеме товарооборота региона – 8%.

"Индия – один из самых перспективных международных партнеров Нижегородской области. Для нас очень важно, что в ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендру Моди провели содержательные переговоры. Президент назвал Индию одним из ключевых партнеров России. Это серьёзный стимул развивать и сотрудничество на региональном уровне", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что большую часть экспорта в Индию составляют поставки нижегородской продукции, в частности термического и механического оборудования.

По результатам I полугодия 2019 года экспорт товаров в Индию составил 202 млн долл. (увеличение в 8,9 раза), импорт – 12 млн долл. (снижение на 14%).

Китай-Нижегородская область

Также на форуме Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая. Товарооборот региона с КНР по итогам 2018 года вырос почти на 24%.



"Китайская Народная Республика – один из основных внешнеторговых партнёров Нижегородской области и на протяжении последних десяти лет входит в первую десятку стран-лидеров по объёму товарооборота с регионом", - отметил глава региона.

По итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с КНР составил более 550 млн долларов (увеличение на 23,7% по сравнению с 2017 годом). Основные статьи экспорта (доля в экспорте): жиры и масла животного и растительного происхождения (59,8%), котлы, оборудование и механические устройства (15,6%). Основные статьи импорта (доля в импорте): котлы, оборудование и механические устройства, их части (22,7%), электрические машины и оборудование, их части (17%), средства наземного транспорта, их части и принадлежности (8,3%).

"Наша главная задача – помочь нижегородским предприятиям выйти на китайский рынок и реализовать свой экспортный потенциал. Есть интересные примеры, например, поставка в КНР мороженого нижегородского производства. Такие направления с учетом колоссальной емкости китайского рынка могут дать хороший результат. Новые меры поддержки в этом направлении предоставит нам национальный проект "Международная кооперация и экспорт", - подчеркнул глава региона.

Сотрудничество через "Волга-Янцзы"

"В настоящее время у Нижегородской области установлены отношения с 4 китайскими провинциями из 6, входящих в состав Совместной рабочей группы по сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы": Сычуань, Аньхой, Хунань, Хубэй. Подписание соглашений о сотрудничестве с городом Чунцином и провинцией Цзянси планируется в 2020 и 2021 годах", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Формат сотрудничества "Волга-Янцзы" уникален, он объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.

Также Глеб Никитин рассказал на форуме, что Нижегородская область намерена увеличивать товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.