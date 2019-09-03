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Бизнес

Нижегородская область намерена увеличивать товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

04 сентября 2019 13:08  [75] Бизнес

Нижегородская область намерена увеличивать товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на главу области Глеба Никитина.

Сегодня, 4 сентября, глава региона принимает участие в работе Восточного экономического форума. Глеб Никитин сказал, что Нижегородская область поступательно развивает отношения со странами АТР. Например, в 2018 году торгово-экономическое сотрудничество осуществлялось с 27 странами этого региона. Внешнеторговый оборот со странами АТР составил $1,4 млрд, что на 56,3% выше показателей 2017 года. Доля товарооборота со странами АТР во внешнеторговом обороте региона составила 16%.

"Мы видим, какое внимание президент России Владимир Путин уделяет развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Убежден, что и на региональном уровне мы сможем улучшить экономическое и гуманитарное взаимодействие", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

"Наши традиционные партнеры - Китай, Корея и Япония, но все больше внимания планируется уделять таким странам как Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины. Товарооборот с ними по итогам 2018 года составил всего 1% от общего товарооборота и равен $115 млн", - сказал губернатор.

"У этого показателя есть серьезные перспективы роста", - добавил Глеб Никитин.

Он сообщил также, что нижегородские компании намерены активнее выходить на рынки стран АТР. Предприятия области заинтересованы в увеличении поставок автомобильной техники, а также металлургической, деревообрабатывающей и пищевой продукции.

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