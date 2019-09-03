Желтую разметку начали наносить на самых аварийных участках Нижегородской области Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Желтую разметку начали наносить на самых аварийных участках Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 4 сентября этого года подрядчики нанесли разметку на трассе Ряжск – Касимов – Муром - Нижний Новгород. В текущем году на этой дороге произошло 71 ДТП, 9 человек погибло.

Отметим, что 2 сентября в аварии на 310 км этой автодороги на участке в Навашинском районе одна девушка погибла, еще четверо человек пострадали.

"До конца текущего года мы совместно с ГИБДД будем анализировать аварийную обстановку на этих участках. По итогу будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в соответствующие ГОСТы. В действующих сейчас нормативах не определены случаи применения разметки желтого цвета на оси проезжей части", - сказал главный специалист отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО "ГУАД" Роман Голяшов.

Новая желтая дорожная разметка имеет целый ряд преимуществ: высокий коэффициент световозвращения в темное время суток, износостойкость, устойчивость к температурным колебаниям.

"Мы одобрили проведение эксперимента по нанесению желтой разметки - в темное время суток при свете фар такую разметку будет лучше видно. Это должно поспособствовать снижению аварийности", - отметил старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Нижегородской области Алексей Еремеев.

В этом году желтая разметка будет нанесена в местах концентрации ДТП на трассах Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Шахунья – Киров, Шопша – Иваново – Нижний Новгород.

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