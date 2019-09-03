Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета РФ под председательством Владимира Путина Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 4 сентября 2019 года принял участие в заседании президиума Государственного совета, которое было посвящено национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заседание прошло во Владивостоке под председательством президента России Владимира Путина на площадке Дальневосточного федерального университета.

"Прямой разговор с участием глав регионов позволяет сфокусировать внимание на проблемах, которые стоят перед нами, чётче обозначить, какие вопросы для Дальнего Востока, для дальневосточников сейчас являются наиболее острыми, наиболее существенными, насущными, даёт возможность лучше понять, как и насколько эффективно и результативно решаются стоящие здесь задачи, где есть торможение, ведомственная волокита, в том числе по уже данным поручениям", - сказал Владимир Путин, открывая заседание.

Как подчеркнул по итогам заседания Глеб Никитин, Нижегородская область намерена продолжить развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока. На сегодняшний день регионом заключены соглашения о сотрудничестве с пятью из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа: Республикой Саха (Якутия), Чукотским автономным округом, Приморским и Хабаровским краями, Сахалинской областью.



"В этом году мы постарались активизировать сотрудничество с регионами Дальнего Востока. Было подписано соглашение с Сахалинской областью, к нам оттуда приезжала делегация перенимать опыт по внедрению технологий повышения производительности труда. Продуктивно поработали с Республикой Саха. Уже запущен республиканский кадровый портал, созданный на основе механизмов нижегородской "Команды Правительства", а наш регион, в свою очередь, внедряет методики инициативного бюджетирования, ранее реализованные в Якутии", - пояснил губернатор.

"Разработки, которые могут быть полезны дальневосточным регионам, есть у нижегородских предприятий. Например, суда на подводных крыльях "Валдай" сейчас уже работают в Югре, где также непростые климатические условия и большие расстояния. Уверен, что такая продукция могла бы повысить транспортную доступность и Дальнего Востока", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве в рамках реализации HR-проекта "Команда Правительства" с Республикой Саха (Якутия). Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Республики Саха Айсен Николаев. Соглашение действует в течение неопределенного срока. Оно предполагает взаимодействие субъектов при создании эффективной модели управления кадрами с использованием современных цифровых кадровых решений, проведении отборочных процедур кандидатов на ведущие руководящие позиции, формировании резервов управленческих кадров под приоритетные направления стратегии социально-экономического развития регионов в органах исполнительной власти.