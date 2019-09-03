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Происшествия

Неоднократно судимый нижегородец изуродовал лицо соседу

05 сентября 2019 09:38  [64] Происшествия

Неоднократно судимый нижегородец изуродовал лицо соседу. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 сентября, в отношении 52-летнего мужчины в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 119 и п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (угроза убийством и неизгладимое обезображивание лица).

По версии следствия 26 июня 2019 года мужчина на несколько дней приехал из Нижнего Новгорода в село Никольское Гагинского района, в котором у него имеется дом и приусадебный участок.

В день приезда он начал злоупотреблять спиртными напитками совместно со своим 56-летним товарищем, проживающим в соседнем доме. На третий день "запоя" между соседями-собутыльниками возник конфликт по какому-то незначительному поводу. Взяв в руки лопату, сосед стал прогонять нижегородца от своего дома. В ответ гость поднял валявшееся на земле лезвие от ножа и пообещал "порешить" соседа, после чего полоснул этим лезвием ему по лицу.

Следует отметить, что ранее злоумышленник уже был судим за разбой и причинение лёгкого вреда здоровью, причём по последнему приговору, вынесенному в ноябре 2018 года, даже не успел отбыть испытательный срок.

Санкция статьи за наиболее тяжкое преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее, нижегородский боксер убил оскорбившего его дочь мужчину.

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