Застройщик "Новинки Smart City" организовал on-line трансляцию возведения домов ЖК Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новый застройщик жилого комплекса (ЖК) "Новинки Smart City" организовал on-line трансляцию возведения домов ЖК. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

О том, что за строительством домов теперь можно наблюдать on-line на сайте "Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" стало известно 5 сентября 2019 года, когда глава регионального минстроя Анатолий Молев провел выездное совещание на территории данного ЖК. Министр сказал, что строительство ведется в графике. По данным на 5 сентября на строительной площадке работают 450 человек и 37 единиц техники.

Камеры камеры видеонаблюдения работают на площадке с сегодняшнего дня.

Напомним, что для ЖК "Новинки Smart City", который долгое время оставался проблемным долгостроем, а застройщик был признан банкротом, нашли нового застройщика в середине 2019 года - это право получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

В настоящее время новый застройщик приступил к работам. Планируется, что первые долгострои в ЖК "Новинки Smart City" введут в эксплуатацию в октябре текущего года. Первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить жилой комплекс — в 2021 году.