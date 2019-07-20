Первые дома ЖК "Новинки Smart City" построят в октябре Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первые дома в проблемном ЖК "Новинки Smart City" (Богородский район) построят в октябре текущего года. Об этом сообщил и.о.министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев в ходе выездного совещания на строительную площадку с участием представителей ресурсоснабжающих организаций.

По словам чиновника, первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить все дома - в 2021 году.

Документы по первым четырем домам в настоящие время отправлены на госэкспертизу. Приступить к строительству подрядчик намерен уже в июле.

Напомним, что в настоящее время объявлен конкурс по выбору организации, которая разработает проект планировки и межевания территории для строительства магистральной инженерной инфраструктуры этого жилого комплекса. Речь идет о проекте строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что право на достройку проблемного ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.