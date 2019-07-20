Последние новости рубрики Общество
20 июля 2019 20:44  [161] Глеб Никитин посетил деревню богатырей в Нижегородской области
20 июля 2019 20:34  [131] Глеб Никитин поручил отремонтировать разбитую большегрузами дорогу в Кстовском районе
20 июля 2019 18:24  [142] Град, ливни и порывисты ветер до 15 м/с ожидаются в Нижегородской области в ближайшие 1.3 часа
20 июля 2019 18:07  [158] Более тысячи заявок представили нижегородцы в рамках конкурса "Цифровой прорыв", - Глеб Никитин
20 июля 2019 18:02  [166] Производством сыра в антисанитарных условиях в Воротынце заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор
20 июля 2019 11:59  [209] Мастер-класс грузинской кухни пройдет в ТЦ "Муравей"
20 июля 2019 11:48  [166] Сельскохозяйственная выставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 2 августа
20 июля 2019 11:02  [179] Систему видеонаблюдения установят на проспекте Молодежный в Нижнем Новгороде
20 июля 2019 10:46  [190] Более 2,5 тысяч человек примут участие в молодежном форуме ПФО "iВолга-2019"
20 июля 2019 10:18  [158] Глеб Никитин пригласил нижегородцев на кинопоказы фестиваля "Горький fest"
Общество

Первые дома ЖК "Новинки Smart City" построят в октябре

18 июля 2019 18:02  [256] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первые дома в проблемном ЖК "Новинки Smart City" (Богородский район) построят в октябре текущего года. Об этом сообщил и.о.министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев в ходе выездного совещания на строительную площадку с участием представителей ресурсоснабжающих организаций.

По словам чиновника, первые четыре дома с высокой степенью готовности планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, а полностью достроить все дома - в 2021 году.

Документы по первым четырем домам в настоящие время отправлены на госэкспертизу. Приступить к строительству подрядчик намерен уже в июле.

Напомним, что в настоящее время объявлен конкурс по выбору организации, которая разработает проект планировки и межевания территории для строительства магистральной инженерной инфраструктуры этого жилого комплекса. Речь идет о проекте строительства сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что право на достройку проблемного ЖК "Новинки Smart City" получила организация "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства".

До этого - 23 апреля 2019 года на федеральном уровне был утвержден план мероприятий по восстановлению прав дольщиков ЖК "Новинки Smart City" с участием федерального и областного бюджетов.

17 мая 2019 года заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели выездное совещание на строительной площадке ЖК "Новинки Smart City". Застройщик этого самого крупного долгостроя Нижегородской области - ООО "Квартстрой центр", был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph