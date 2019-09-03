Улицу Минина в Нижнем Новгороде перекроют 6 сентября Общество

Фото: ЦОДД

Улицу Минина в Нижнем Новгороде перекроют 6 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Знаки "въезд запрещен" будут установлены от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского.

Речь идет об отрезке времени с 10:00 до 13:00. Как пояснили в департаменте, перекрытие движения обусловлено проведением торжественного митинга, посвященного открытию мемориальной доски лейтенанту Виктору Сергеевичу Максимову. Мероприятие состоится в 12:00. Доску установят 6 сентября на фасаде дома №3 по улице Минина.

Виктор Максимов — единственный горьковчанин, удостоенный медали Армии США "За выдающиеся заслуги".

Решение о том, что бы установить мемориальную доску в его память, депутаты городской Думы приняли на заседании 19 сентября 2018 года. С такой инициативой выступил "Российский Союз ветеранов Афганистана".