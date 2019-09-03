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Улицу Минина в Нижнем Новгороде перекроют 6 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Знаки "въезд запрещен" будут установлены от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского.
Речь идет об отрезке времени с 10:00 до 13:00. Как пояснили в департаменте, перекрытие движения обусловлено проведением торжественного митинга, посвященного открытию мемориальной доски лейтенанту Виктору Сергеевичу Максимову. Мероприятие состоится в 12:00. Доску установят 6 сентября на фасаде дома №3 по улице Минина.
Виктор Максимов — единственный горьковчанин, удостоенный медали Армии США "За выдающиеся заслуги".
Решение о том, что бы установить мемориальную доску в его память, депутаты городской Думы приняли на заседании 19 сентября 2018 года. С такой инициативой выступил "Российский Союз ветеранов Афганистана".
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