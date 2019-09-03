СУ СК забрал из МВД дела по "Мещерской банде" подростков Происшествия

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СУ СК по Нижегородской области забрал дела по "Мещерской банде" подростков из регионального управления МВД. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, следственными органами СК России по региону был инициирован вопрос об изъятии у органа дознания и передаче в следственное управление уголовных дел и материалов процессуальных проверок, касающихся противоправной деятельности группы несовершеннолетних на территории Канавинского района в микрорайоне "Мещерское озеро".

Будет проведено тщательное расследование, в ходе которого также будут установлены иные эпизоды преступной деятельности несовершеннолетних.

По версии следствия, группа подростков совершила нападение на директора магазина "Удачная покупка" и ее мужа. Также используя похищенный травматический пистолет, участники группы неоднократно обстреливали граждан и проезжающие машины на улицах микрорайона "Мещерское озеро", в результате чего один из прохожих получил ранение в ногу. Также установлено, что несовершеннолетние систематически употребляли спиртное и совершали административные правонарушения.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию в Нижнем Новгороде на контроль и поручил провести проверку "Мещерской банды" подростков.

Новости о том, что группа подростков, которая избивала жителей микрорайона "Мещерское озеро", а также применяла огнестрельное оружие, быстро разошлись по региональным и федеральным СМИ летом этого года. Позднее сообщалось, что группе подростков устроили самосуд. В региональном ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали об основных эпизодах в мае-июле этого года, которые стали поводами для организации проверок.