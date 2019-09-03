Председатель Следственного комитета России поручил провести проверку "Мещерской банды" подростков в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку "Мещерской банды" подростков в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном СУ СК, он поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области проверить все факты противоправных действий, озвученные в СМИ о банде подростков.

Глава ведомства потребовал от подчиненных дать объективную правовую оценку действиям всех лиц, упоминаемых в сюжете, и при наличии оснований инициировать передачу материалов из органов внутренних дел в производство следственных органов СК России. Кроме того, центральному аппарату СК России поручено взять на контроль ход проведения проверочных мероприятий и их результат.

Напомним, новости о том, что группа подростков, которая избивала жителей микрорайона "Мещерское озеро", а также применяла огнестрельное оружие, быстро разошлись по региональным и федеральным СМИ. Позднее сообщалось, что группе подростков устроили самосуд. В региональном ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали об основных эпизодах в мае-июле этого года, которые стали поводами для организации проверок.