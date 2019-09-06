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Общество

Насосы фонтана на Рокоссовского в Нижнем Новгороде возможно придется заменить после попадания в них пенящихся веществ

07 сентября 2019 13:39  [57] Общество

Специалисты "Городских инженерных систем", подведомственных "Нижегородскому водоканалу", обратились в полицию, чтобы найти виновных в попадании пенящихся веществ в фонтан на Рокоссовского.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода. Согласно информации, это уже второй случай после открытия, которое состоялось 17 августа.

"На данный момент воздействию агрессивной среды подвергается дорогостоящее оборудование, в том числе насосы. Сейчас будем пытаться устранить ситуацию с
техническими специалистами: увеличивать напор воды, извлекать из системы пенящиеся вещества. Пока не можем прогнозировать, но ситуация такова, что насосы могут потребовать замены, а это не одна сотня тысяч рублей и время, на которое фонтан вновь будет закрыт", - заявил представитель "Городских инженерных систем"
Антон Шибанов.

В организации подчеркнули, что промыть фонтан специалисты предприятия планируют в течение суток. Следует заметить, что специалисты "Городских инженерных систем" призывают горожан бережно относиться к фонтану и не бросать в чашу предметы и пенящиеся вещества.

Ранее сообщалось о том, что еще один сухой фонтан протестировали в Нижнем Новгороде

СПРАВКА:

Фонтан на Аллее Памяти и Славы был введен в эксплуатацию в 2008
году, однако два года назад администрацией района было принято решение закрыть
фонтан из-за его неудовлетворительного состояния. Этому способствовало, в том
числе и отсутствие системы водоотведения. Другими словами, вода в чашах фонтана
не обновлялась, что приводило к ее цветению и заиливанию. Сейчас фонтан снабдили
современным насосным оборудованием. Также ранее отсутствовавший слив воды
отвели в ливневую канализацию. У фонтана появилась разноцветная ночная подсветка.

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