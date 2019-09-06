Последние новости рубрики Политика
08 сентября 2019 14:10  [46] "Большинство общественных наблюдателей – это студенты нижегородских вузов", – Евгений Семёнов
08 сентября 2019 13:51  [59] Явка на 12:00 на довыборах депутата ЗСНО составила 5,55%
08 сентября 2019 12:02  [132] "По состоянию на 10:00 часов в облизбирком жалоб на проведение выборов не поступало", - Оксана Кислицына
08 сентября 2019 10:47  [156] "Анализ сообщений наблюдателей позволяет говорить, что выборы проходят законно и открыто", - Роман Стронгин
08 сентября 2019 09:32  [164] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем финансиста
08 сентября 2019 09:13  [456] Все избирательные участки открыты в Нижегородской области 8 сентября
06 сентября 2019 16:12  [217] Первое рабочее заседание VI состава Молодежного парламента прошло 6 сентября
06 сентября 2019 11:58  [280] Фонд развития гражданского общества открывает в Нижнем Новгороде "Эксперт-клуб"
05 сентября 2019 16:55  [678] "Я поддерживаю Глеба Никитина в том, что судьба выставочного центра – самая подходящая для "Дома советов", - Дмитрий Барыкин
05 сентября 2019 12:39  [1451] Глеб Никитин заявил о возможном переезде органов госвласти с территории Нижегородского кремля
Политика

"Большинство общественных наблюдателей – это студенты нижегородских вузов", – Евгений Семёнов

08 сентября 2019 14:10  [46] Политика
Большинство общественных наблюдателей – это студенты нижегородских вузов, – Евгений Семёнов

Большинство общественных наблюдателей – это студенты нижегородских вузов, – Евгений Семёнов

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Нижегородской области, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года на 158 избирательных участках Нижегородской области работаю 174 общественных наблюдателя, впервые подавляющее большинство из них – это студенты шести нижегородских вузов (ННГУ, ННГАСУ, НГТУ, ПИМУ, ВШЭ, НИУ – филиала РАНХИГС).

Согласно информации, перед получением направления на участки студенты-наблюдатели прошли обучение у экспертов Облизбиркома и Общественной палаты.

По мнению руководителя Ситуационного центра Евгения Семёнова, важно, что функция общественного наблюдения на избирательных участках доверена именно молодому поколению россиян. В частности, по его словам, студенты смогли самостоятельно убедиться в легитимности и прозрачности избирательного процесса.

"Наши наблюдатели присутствуют на участках с первых минут их работы и до утверждения итогового протокола избирательной комиссии. Считаю, что повышение доверия к выборам укрепит и доверие к власти у нашей молодёжи. Уже после выборов мы соберём студентов на хакатон – в неформальной обстановке попросим их поделиться и своими впечатлениями и идеями по совершенствованию избирательного процесса", - заявил  Евгений Семёнов.

Напомним, по данным на 12:00 явка на довыборы в ЗС НО составляла 5,55%; в Думу Нижнего Новгорода - 4,93%; на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка - 10,94%.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph