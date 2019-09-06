"Большинство общественных наблюдателей – это студенты нижегородских вузов", – Евгений Семёнов Политика

Большинство общественных наблюдателей – это студенты нижегородских вузов, – Евгений Семёнов

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Нижегородской области, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года на 158 избирательных участках Нижегородской области работаю 174 общественных наблюдателя, впервые подавляющее большинство из них – это студенты шести нижегородских вузов (ННГУ, ННГАСУ, НГТУ, ПИМУ, ВШЭ, НИУ – филиала РАНХИГС).

Согласно информации, перед получением направления на участки студенты-наблюдатели прошли обучение у экспертов Облизбиркома и Общественной палаты.

По мнению руководителя Ситуационного центра Евгения Семёнова, важно, что функция общественного наблюдения на избирательных участках доверена именно молодому поколению россиян. В частности, по его словам, студенты смогли самостоятельно убедиться в легитимности и прозрачности избирательного процесса.

"Наши наблюдатели присутствуют на участках с первых минут их работы и до утверждения итогового протокола избирательной комиссии. Считаю, что повышение доверия к выборам укрепит и доверие к власти у нашей молодёжи. Уже после выборов мы соберём студентов на хакатон – в неформальной обстановке попросим их поделиться и своими впечатлениями и идеями по совершенствованию избирательного процесса", - заявил Евгений Семёнов.

Напомним, по данным на 12:00 явка на довыборы в ЗС НО составляла 5,55%; в Думу Нижнего Новгорода - 4,93%; на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка - 10,94%.