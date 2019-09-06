"Более 85% мандатов - это очень убедительный результат", - Денис Москвин Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В региональном отделении партии "Единая Россия" 9 сентября подвели предварительные итоги довыборов в Нижегородской области.

По предварительным данным, партия получает более 85% от общего числа вакантных мандатов. По словам секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутата Государственной Думы Дениса Москвина, лидирующие позиции в Нижегородской области "Единой России" удается сохранять благодаря активной работе регионального отделения не только во время избирательной кампании.

"Более 85 процентов мандатов - это очень убедительный результат. Мы продолжаем реализовывать партийные проекты, продолжаем обновлять наши ряды, за последний год мы серьезно изменили местные отделения. Очередной избирательный цикл стал продолжением курса на обновление Партии. Более 10 процентов кандидатов от "Единой России" - представители молодежи. Думаю, это в том числе сказалось на результатах голосования. Убедительную победу одерживают наши кандидаты на ключевых территориях: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Выксе. Хочу поблагодарить всех избирателей за поддержку нашей Партии", - заявил Денис Москвин.

Напомним, 8 сентября в регионе прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области по одномандатному избирательному округу № 20 (Кстовский район). Там лидером голосования, по предварительным данным, становится Антон Гребень (58,15%).

Также нижегородцам выбирали депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты: избирательный округ №9 - Татьяна Скоробогатова (60,08%), избирательный округ №15 - Руслан Станчев (60,57%), избирательный округ №16 - Инна Ванькина (63,22%), избирательный округ №21 - Павел Пашинин (49,57%), избирательный округ №24 - Евгений Костин (57,57%).

Кроме этого, в ряде муниципальных районов и городских округов состоялись основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов.

"Доверие, оказанное партии на выборах - результат постоянного живого общения с людьми. Только в Нижнем Новгороде наши кандидаты провели свыше 500 встреч с жителями, во дворах, на улицах, в социальных учреждениях. Людям важно иметь возможность озвучить свои вопросы лично, они хотят знать, что их слышат. И, конечно, в ходе избирательной кампании накоплен огромный материал для дальнейшей работы депутатов. Проблемы решаются оперативнее, когда их видишь, что называется, своими глазами", - добавил Денис Москвин.

Всего на территории избирательных округов работали 663 избирательных участка. По предварительным данным, явка по региону составила 29,2 процента. Самые высокие показатели у Починковского и Тонкинского районов – там явка составила более 80 процентов.

Отметим, что за процедурой голосования следили наблюдатели от партий и кандидатов, а также представители Общественной палаты. Как сообщили в Ситуационном центре, выборы в регионе прошли в спокойном режиме и без грубых нарушений.